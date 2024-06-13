CHP’nin emektar isimlerinden Kamile Anar, İl Kadın Kolları Başkanlığına yeniden aday oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, 25 Haziran’da parti binasında yapılacak olan İl Kadın Kolları Başkanlığı seçimleri için tekrar göreve talip olduğunu bildirdi.

Kamile Anar, “Laik, demokratik, aydınlık ve çağdaş bir ülkeyi hep birlikte inşa etmek için, tecrübelerimi arkadaşlarıma aktarmak, CHP’nin iktidar yolculuğuna, mücadelesine destek vermek ve arkada hoş bir seda bırakmak için yeniden adayım” dedi.

Kamile Anar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Üyesi olmaktan onur duyduğum, 16 yıldır hiçbir karşılık beklemeden, eğilmeden, bükülmeden, yol arkadaşlarımla birlikte bir fiil emek verdiğimiz CHP’nin çatısı altında bu ülkeye adaleti, demokrasiyi getirmek, çocuklarımıza huzurlu, barış içinde, yaşanabilir bir ülke bırakmak, CHP’yi iktidara taşımak için canla başla çalıştık. Nazım Hikmet'in dediği gibi; "Bu memleket bizim." Biz ister CHP’nin çatısı altında, ister dışında olsun, her şart ve koşulda aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.

Laik, demokratik, aydınlık ve çağdaş bir ülkeyi hep birlikte inşa etmek için, tecrübelerimi arkadaşlarıma aktarmak, CHP’nin iktidar yolculuğuna, mücadelesine destek vermek ve arkada hoş bir seda bırakmak için yeniden adayım. Şimdiye kadar yanımızda olan, bize destek veren herkese kendim ve yol arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Tüm halkımızın ve partililerimizin Kurban Bayramını kutluyorum.”