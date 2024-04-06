Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Grup Başkanvekilleri belli oldu.

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekilliğine Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül seçildi.

Son 5 yıldır CHP’den Dodurga İl Genel Meclis Üyesi olarak görev yapan Sadettin Akgül, 31 Mart seçimlerinde tekrar meclis üyesi seçildi.

İl Genel Meclis üyeleri, kendi aralarında yaptıkları toplantı sonucu Grup Başkanvekilliğine Sadettin Akgül’ü seçti. Belediye Meclisi Grup Başkanvekilliğine ise Aslan Kaya seçildi.

Aslan Kaya, CHP’den 1. Sıra Belediye Meclis Üyesi seçilmişti.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz; Grup Başkanvekilleri Sadettin Akgül ve Aslan Kaya’yı tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.