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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’de tüm mahallelerde gerçekleştirilecek olan delege seçimlerinin tarihleri belli oldu.

Konu hakkında açıklamada bulunan CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, 26 Temmuz Çarşamba günü 6 mahalle, 27 Temmuz Perşembe günü ise 4 mahalle için parti binasında delege seçimlerinin yapılacağını bildirdi.

Tokgöz, 26 Temmuz Çarşamba günü 11.00-12.30 saatleri arasında 85 parti üyesinin 25 delegeyi belirleyeceği Ulukavak Mahallesi için, saat 13.00-14.00 arası 25 üyenin 5 delegeyi belirleyeceği Akkent Mahallesi için, saat 14.00-15.00 arası 6 üyenin 4 delegeyi belirleyeceği Çepni Mahallesi için, saat 15.00-16.00 arası 20 üyenin 1 delegeyi belirleyeceği Yeniyol Mahallesi için, saat 16.00-17.00 arası 9 üyenin 1 delegeyi belirleyeceği Çöplü Mahallesi için, saat 17.00-18.00 arası ise 5 üyenin 1 delegeyi belirleyeceği Kunduzhan Mahallesi için delege seçimlerinin yapılacağını kaydetti.

27 Temmuz Perşembe günü ise saat 11.00-13.00 arası 68 üyenin 16 delegeyi belirleyeceği Buharaevler Mahallesi için, saat 13.00-15.00 arası 21 üyenin 7 delegeyi belirleyeceği Mimar Sinan Mahallesi için, saat 15.00-17.00 arası 57 üyenin 8 delegeyi belirleyeceği Karakeçili Mahallesi için, saat 17.00-19.00 arasında ise 64 üyenin 13 delegeyi belirleyeceği Gülabibey Mahallesi için delege seçimlerinin yapılacağını dile getiren Ulaş Tokgöz, ayrıca 112 parti üyesinin 20 delegeyi belirleyeceği Üçtutlar Mahallesi üye bazlı delege seçimlerinin de 24 Temmuz Pazartesi günü 10.00-13.00 saatleri arasında parti binasında gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Tokgöz, tüm parti üyelerini özgür ve hür iradesiyle oy kullanmaya davet etti. (Haber Merkezi)