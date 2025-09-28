CHP Belediye Meclisi Grubu Başkanı Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi'nin Abide Kavşağı'na ihdas ettiği Türkiye Cumhuriyeti ve 16 Türk Devleti'ni simgeleyen anıta teşekkür etti.

"Selçuklu motifli bu anıt ile Mustafa Kemal Atatürk büstleri, farklı dönemlerin sembolleri olsa da, ortak paydaları aynıdır: bu milletin tarihî hafızası ve kültürel değerleri" diyen Tuncay Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir yanda köklü medeniyetimizin izlerini yansıtan Selçuklu estetiği, diğer yanda Cumhuriyetimizin kurucusunu temsil eden Atatürk büstleri… Her ikisi de toplumsal kimliğimizin tamamlayıcı parçalarıdır. Bu değerleri karşı karşıya getirmek yerine birlikte yaşatmak, ortak kültürümüzü daha da güçlü kılar.

Biz bu değerlerimize sahip çıktığımız sürece birlik ve beraberliğimizi koruruz. Selçuklu da, Osmanlı da, Cumhuriyet de bizim vazgeçilmez değerlerimizdir.

Bu anlamlı anıtı şehre kazandıran Çorum Belediyesi’ne teşekkür edilmesi gerekir. Kültürel zenginlik, farklı sembollerin birlikte var olmasıyla çoğalır."