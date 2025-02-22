Cumhuriyet Halk Partili İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşer ile birlikte Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret etti.

Beraberlerinde Kargıserispor Başkanı Kemal Dümenci ile birlikte yapılan ziyarete ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve ASKF yönetim kurulu üyeleri katıldılar.

Ziyaret sırasında Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Dinçer Solmaz amatör sporun ülke geleceği için son derece önemli olduğunu belirterek ASKF’nin bu anlamda çok büyük bir görev yaptığını belirterek tüm amatör camiaya başarılar diledi.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı da ziyaretlerinden dolayı CHP İl ve Merkez İlçe Başkanı’na çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve teşekkür etti.