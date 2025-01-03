Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, Mecitözü İlçesi’nde Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi.

Parti çalışmalarının değerlendirildiği, ilçenin mevcut durumunun masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca yeni parti programı ile ilgili partililerin ve muhtarların görüşleri alındı.

İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, toplantının oldukça verimli geçtiğini bildirerek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

CHP Mecitözü İlçe Danışma Kurulu Toplantısına; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Yöneticileri, İl Genel Meclis Üyeleri, İl-İlçe Kadın Kolları Yöneticileri, partililer ve bazı muhtarlar katıldı.

Divan Başkanlığını İl Başkanı Dinçer Solmaz'ın yaptığı toplantıda yeni parti programı konusunda üyelerin ve muhtarların duygu ve düşünceleri alındı.

Toplantıda Mecitözü Belediyesi’nin çalışmaları, ileriye yönelik plan ve hedefleri ile İl Genel Meclis Üyelerinin çalışmaları değerlendirildi, ilçe merkezinin ve köylerin öncelikli sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.