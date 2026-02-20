Çorum 'un Kargı ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, tarımsal üretimin güvence altına alınması ve çiftçilerin tarım sigortaları konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kargı Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa, TARSİM yetkilileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve çiftçiler katıldı.

Toplantıda tarım sigortalarının kapsamı ve önemi ile zirai don, dolu, kuraklık, sel ve fırtına gibi doğal afetlere karşı sağlanan teminatlar hakkında bilgi verildi.

Ayrıca sigorta başvuru ve hasar süreçleri, devlet destekli prim oranları ile bitkisel üretim, hayvancılık ve sera sigortalarına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Çiftçilerin sorularının yanıtlandığı toplantıda, tarımsal üretimde risk yönetimi ve sigorta bilincinin önemi vurgulandı.

Kargı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin emeğini korumak ve tarımsal üretimi güvence altına almak amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceğini bildirdi.