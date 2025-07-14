Mecitözülü çiftçilerin 1 yıllık emeği küle döndü.

Çorum’un Mecitözü İlçesinde arazide çıkan yangın, ekili alanları ve anız tarlaları kül yığını haline getirdi.

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Mecitözü İlçesine bağlı Kozören Köyü, Geykoca Köyü ve Hisarkavak Köyü Bağyazı mevkiinde çıkan arazi yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

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Çorum ve Mecitözü itfaiyelerinin yanı sıra İl Özel İdaresi araçları yangına müdahale ederken, köy sakinleri de kendi imkanları ile yangının büyümesini önlemeye çalıştı.

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Çevre köylerden çok sayıda traktör ve kepçe, yangını söndürmek için olay yerine akın etti.

Bu arada Mecitözü Belediyesine ait kepçe, yangın sırasında hasar gördü.

Nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, uzun çabalar sonucu söndürülürken, ekili arazilerde büyük çapta zarar meydana geldi.

Editör: Çorum Hakimiyet