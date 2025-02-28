Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu yıldızlar futbolda üst üste üçüncü kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Küçüklerin ardından yıldızlar futbolda şampiyon olan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulunun bu başarısın altında okulun Teknoloji Tasarım Öğretmeni Mustafa İdikut’un imzası var.

Kendisi eski futbolcu olan ve futbol antrenörlük belgesine sahip Mustafa İdikut okulda futbol branşında yaptığı çalışmalar ile bir çok şampiyonluklara imza atarak Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandı. Mustafa İdikut bu sezonda başarısını tekrarladı ve küçükler futbolun ardından yıldızlar futbolda da Çorum şampiyonluğunu kazandı. İdikut şimdiki hedeflerinin gruplarda Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.