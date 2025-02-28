AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya tarafından temin edilen spor malzemeleri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı aracılığıyla Bayat’ta üç okula dağıtıldı.

Oğuzhan Kaya tarafından temin edilen spor malzemeleri Bayat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Topçu ile birlikte ASKF Başkanı Ferhat Arıcı Bayat Yukarı Yoncalı Ortaokulu, Ahacık Naspınar İlk ve Ortaokulu, Çukuröz İlk ve Ortaokulu’na dağıtıldı.

Malzeme dağıtımsırasında Okul idarecileri Milletvekili Oğuzhan Kaya ile ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’ya teşekkür ettiler. Arıcı’da Oğuzhan Kaya’ya okullara sağladığı malzeme desteği için kendisine teşekkür etti.