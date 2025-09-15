Çimento Fabrikası arazisinde bulunan mülkiyeti Çorum Belediyesine ait 11 bin 580 metrekarelik arsa kapalı teklif artırma usulü ile ihale edildi.

İhale, bugün saat 14.00’te Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirildi.

Muhammen bedeli 226 milyon 50 bin TL olarak belirlenen aranın ihalesine Uzay İnşaat, Seydi Kaya İnşaat, Baykallar Madencilik, Mone Medikal ve Boyraz Yem-Bekir Yıldırım ortak olarak katıldı.

Kapalı zarf usulü ile başlayan ihalede Seydi Kaya İnşaat 270 milyon, Baykallar Madencilik 230 milyon 100 bin lira, Mone Medikal 230 milyon, Boyraz Yem-Bekir Yıldırım ortaklığı 276 milyon ve Uzay İnşaat 311 milyon lira teklif verdi.

İhalede en yüksek teklifi veren 3 firma açık artırmaya katıldı.

Boyraz Yem ve Uzay İnşaat’ın çekiştiği ihalede Boyraz Yem 325 milyon lirada ihaleden çekilince ihale Uzay İnşaat’ta kaldı.