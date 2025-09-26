Çorum’da petshop dükkanında bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Dal’a (36) kendisine ait petshop gelen şahıslar tarafından tüfekle ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Dal ağır yaralanırken, şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı. Kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Dal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 AJ 647 plakalı araçla olay yerinden kaçan M.K., S.Ç., T.P. ve D.D. isimli şüphelileri Merkez ilçeye bağlı Kalehisar köyü mevkiinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K., S.Ç. ve T.P. tutuklanırken, D.D. serbest bırakıldı.