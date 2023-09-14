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Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı seçilen Mehmet İhsan Çıplak’a ziyaret. Federasyon Başkanı Ferhat arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve Yönetim Kurulu üyesi Mesut Çetinoğlu ve Mustafa Arslan ile binlikte Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaret sırasında ASKF Başkanı Ferhat Arıcı Federasyon çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve amatör sporun gelişimi için herkesten destek beklediklerini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ta amatör sporun önemini çok iyi bildiklerini ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek ASKF Yönetimini ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.