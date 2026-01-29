İskilip Belediyespor güreş takımı antrenör ve sporcuları katılacakları Türkiye Şampiyonası öncesinde Belediye Başkanı İsmail Çizikçi tarafından kabul edildi.

Gruplarda elde ettikleri dereceler ile Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan İskilip Belediyespor güreşcileri U 23, U 20 ve U 17 kategorilerinde şampiyonaya katılacak güreşciler antrenörleri Adem Uysam ile birlikte Belediye Başkanı İsmail Çizikci’yi ziyaret ettiler.

Trabzon’da devam eden U 23 Türkiye Şampiyonasının ardından 2-8 Şubat’ta Kocaeli’nde yapılacak Türkiye Şampiyonası ve 12-17 Şubat tarihlerinde Ankara’da yapılacak U 20 Türkiye Şampiyonasında İskilip Belediyespor güreşcileri antrenör Adem Uysal yönetiminde U 23 Türkiye Şampiyonasında Halime Polat ve Büşranur Özmez, U 17 Türkiye Şampiyonasında Samet Aslan, Erdem Topal, Muhiddin Kağan Karaca, Özdenur Özmez ve Esma Özmez. U 20 Türkiye Şampiyonasında ise Yusuf Alparslan, Efecan Efe, Erdem Topal, Muhammed Mustafa Sert ve Özdenur Özmez madalya mücadelesi verecekler.

Ziyaret sırasında Kulüp Başkanı Mehmet Hazır ve Güreş Antrenörü Adem Uysal çalışmalar ve şampiyona hakkında bilgiler verdiler ve destekleri ise Belediye Başkanı İsmail Çizekci’ye teşekkür ettiler. Adem Uysal bu şampiyonaların milli takımların oluşumu için çok önemli bir kriter olacağını ve bu şampiyonada elde edilecek başarılar ile Avrupa ve Dünya Şampiyonası kadrosunun belirleneceği önemli kriteri olacağını söyledi. Uysal amaçlarının en fazla sayıda güreşciye milli mayoyu giydirmek olduğunu söyledi.

Başkan Çizikci ise güreş takımının elde ettiği başarılar ile gurur duydukmarını belirterek katılacakları bu önemli şampiyonalarda hepsine başarılar diledi ve kazanılacak şampiyonluklarla ülkemizi yurt dışında başarılı şekilde temsil etmeleri dileğinde bulundu.