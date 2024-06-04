Çocuk Atletizm Antrenör Eğitim Semineri hafta sonunda Çorum’da yapıldı. 28 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Çorum ve Türkiye’nin bir çok ilinden 120 kursiyerin katıldığı Çocuk Atletizm Semineri Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi spor salonu, ve sahasında yapıldı.

Atletizm Federasyonu personelinden Kübra Işılak ve Neslihan Güven Çorum Atletizmi Eğitmenleri Bülent Taşdemir ve Fırat Aydoğa ile İl Temsilcisi Kemal Topgül gözetiminde yapılan seminer Spor Salonunda yapılan uygulamalı eğitim, ardından futbol sahasındaki çalışmanın ardından dershanede yapılan yazılı sınav ile sona erdi.

Üç gün süren eğitim ve sınavın ardından kursa katılan 120 kursiyere çocuk atletizm antrenör belgesi verildi.