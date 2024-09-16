KKTC’nin Gazimağusa İlçesi'nde yer alan Beyarmudu Belediyesi’ne hibe edilen araç ve çocuk parkı malzemeleri Kıbrıs’a ulaştı.

Kardeş şehir Beyarmudu Belediyesi’ne çöp toplama aracı hibe edilmesi Çorum Belediye Meclisi’nde alınan kararla onaylanmıştı. Geçtiğimiz ay Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve beraberindeki heyet Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etmiş ve ziyarette hibe edilen araç için protokol imzalanmıştı.

Beyarmudu Belediyesi’ne hibe edilen çöp toplama kamyonunun yanı sıra çocuk oyun grupları, fitness aletleri ve zemin kauçuk kaplama malzemeleri de gönderildi.

Hibe aracı ve malzemeleri teslim alan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.