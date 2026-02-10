Çölyaklıların yaşamında büyük bir yer oluşturan glütensiz ekmek üretimi için çok önemli bir adım atıldı.

İl Genel Meclisinin destekleriyle alınacak sarf malzemeleri, ekipmanlar ve belediyenin çalışan desteğiyle glütensiz mutfak aktif hale getirilecek.

Üyelerin siparişlerini karşılamak için ilk etapta haftada 1 gün ekmek çıkarılacak. Bu tüm çölyaklıların büyük bir özlemle beklediği önemli bir gelişme.

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, Başkan Yardımcısı Fatma Müjgan Demir, yönetim kurulu üyeleri Gizem Coşkun ile Ahmet Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur’u makamında ziyaret ederek destek istediler.

Ziyaretin ardından İl Genel Meclisi toplantısına katılan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, derneğin kuruluş sürecini, vizyonunu, misyonunu ve bugüne kadar yürütülen çalışmaları meclis üyeleriyle paylaştı.

Çölyak hakkında da bilgiler veren Uzm. Dr. Mustafa Azak, Çölyak hastalığının beslenmeyle doğrudan ilişkili, ömür boyu süren bir hastalık olduğu vurgulanırken, tek tedavisinin glütensiz diyet olduğu ifade etti.

Güvenilir glütensiz gıdaya erişimin hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Mustafa Azak, derneğin “Çocuklar Sıkılmasın, Çölyak Yakmasın”, “Glütensiz Üret, Sağlıklı Tüket”, “Glütensiz Mutfak Uygulamaları” gibi İçişleri Bakanlığı destekli projeleri ve “Gaziantep Gastronomisinde Glutensiz Keşifler” ve “Birlikte Ömür Boyu Glutensiz Yaşam” isimli Avrupa Birliği destekli projeleri başarıyla tamamladığını belirtti.

Azak, derneğin toplumsal duyarlılık konusundaki duruşuna da dikkat çekti. Teröre karşı milli birlik yürüyüşleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası gerçekleştirilen etkinlikler ve deprem döneminde yürütülen yoğun yardım çalışmalarıyla her zaman devletin ve milletin yanında olunduğu vurgulayan Azak, derneğin kamu yararına dernek statüsü kazanabilmesi için de çalışmalarda bulunduğu belirtti.

Glütensiz mutfaklarını faal hale getirmek için çalıştıklarını söyleyen Azak “Üreteceğimiz glütensiz ürünleri yemeye başlamaları çölyaklıları çok mutlu edecek. Sevinçler paylaşıldıkça büyür, sıkıntılar paylaşıldıkça azalır. Başkalarının derdiyle dertlenmek toplumsal dayanışmanın gerekliliği olan çok onurlu bir davranış. Bu durum derdi tanımayı ve dert sahibini anlamayı sağlar. Derde sahip olunca nelere ihtiyacın olacağını öğrenmeyi ve en güzeli, dertli olunca yanında kimlerin olacağını anlamayı sağlar. Çok şükür ki bizi dinleyen, bizi anlayan ve bize destek olan sizin gibi çok kıymetli İl Genel Meclisi Başkanımız Muhammed Fatih Temur ve değerli meclis üyelerimiz var. Çölyaklılara olan desteğinizden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gelişmelerin bu noktaya gelmesini sağlayan Başta Başkanımız Muhammed Fatih Temur olmak üzere, bu güne kadar hep yanımızda olan Meryem Demir Başkanıma , Komisyon Başkanı Mustafa Kaplan’a komisyon üyelerine ve tüm meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çölyak yönetimi daha sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ı makamında ziyaret ederek çölyak hakkında bilgiler verdi. Glütensiz mutfak çalışmaları hakkında bilgi veren yönetim kurulu üyeleri Recep Çıplak’tan desteklerini istedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çıplak, “İnsan hayatına dokunan her çalışma bizim için çok önemli. Çölyak hastaları kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak glütensiz ekmek üretimi de bir o kadar değerli” ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak ise “Sayın Genel Sekreterimizin bize karşı gösterdiği yakın ilgiden çok memnun olduk. Çalışmalarımıza destek olan başta Valimiz Sayın Ali Çalgan olmak üzere Genel Sekreterimiz Recep Çıplak ve müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

