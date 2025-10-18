Çorum Çölyak Derneği Hitit Üniversitesi’nin, her yıl geleneksel hale getirdiği “Hitit’e Hoş Geldin Şenliği” etkinliğine katılarak stant açtı.

Hitit Üniversitesinin 2025–2026 akademik yılının coşkuyla karşılandığı şenlik Kuzey Kampüsü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda yapıldı.

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, Başkan Yardımcısı Hacer Kesici, Genel Sekreter Ahmet Kaya ve stant görevlisi dernek üyeleri Derya Köroğlu ile Raife Mübarra Özsoy’un katıldığı etkinlikte çölyak farkındalığı için bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ile Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, akademik personel, idari personel, diğer sivil toplum örgütleri ve öğrenciler çölyak standını ziyaret ederek bilgi aldılar.

Şenlikte öğrenciler konserler, yarışmalar, dans gösterileri, oyunlar ve sürpriz etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Konu hakkında açıklama yapan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, “Kampüs atmosferini renklendiren bu güzel şenlikte Çorum Çölyak Derneği olarak yer almanın mutluluğu ve onurunu yaşıyoruz. Çölyak farkındalığı oluşturacak çok faydalı bir etkinlik oldu. Bilgilerimizi paylaştık, derneğimizi anlattık. Çölyaklı öğrencilerimizle tanışma fırsatımız oldu. Genel Sekreterimiz Ahmet Kaya’nın koordinasyonu ile üniversitemizle birlikte projeler geliştirip yürütmeye devam edeceğiz. Bize bu imkanı veren Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

