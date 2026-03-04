Çorum'da halk otobüsü şoförleri, Gazze halkına kilometrelerce uzaklıktan sıcak yemek ulaştırdı.

Çorum Belediyesi bünyesinde görev yapan halk otobüsü şoförleri, Gazzeliler için kazançlarını bağışladı.

Belediye otobüs şoförlerinin kendi aralarında başlattığı dayanışma kampanyası kapsamında Gazze'de 250 kişilik sıcak yemek ikramı gerçekleştirildi.

Organizasyona katılan otobüs şoförleri, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Mesafeler uzak olabilir ama gönüller bir" dedi.