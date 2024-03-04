Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, yerel seçim çalışmalarına Kentpark’ta devam etti.

Hafta sonunda havanın güneşli olmasını fırsat bilen Çöphüseyinoğlu, parkta vakit geçiren vatandaşların nabzını yokladı.

Kentpark’ı gezen ve kamelyalarda oturan vatandaşlarla sohbet eden Çöphüseyinoğlu, belediye başkanı seçilmesi halinde şehre kazandıracağı projelerden bahsetti.

Kentpark içerisinde bulunan restoran ve kafeleri de gezerek vatandaşlardan destek isteyen Çöphüseyinoğlu, “Bizler siyasetçiden önce insanız. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görmek ve desteğini almak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Sahadaki çalışmalarımızın karşılığını 31 Mart yerel seçimlerinde alacağımıza ekibimle birlikte yürekten inanıyoruz. Çorumlu hemşerilerimize hizmet edecek olmanın heyecanını ise şimdiden yaşıyorum” dedi.

Kentpark ziyaretinin ardından Yunus Alışveriş Merkezi’ne geçen Çöphüseyinoğlu, burada faaliyet gösteren işletmeleri gezerek, işletme sahiplerine hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Çöphüseyinoğlu daha sonra Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan Ahlatcı Çorum FK ve Bandırmaspor karşılaşmasını izledi.

Çöphüseyinoğlu, “İnşallah Çorum FK’mız bu yıl Play-Off’a kalacak ve Süper Lig’e çıkacaktır. Dualarımız Çorum FK için” ifadelerine yer verdi.

Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti.