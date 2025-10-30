Çorum'da 2015 yılında kilometrekareye 42,35 kişi düşerken, 10 yılın sonunda kilometrekareye düşen kişi sayısı 42,04 oldu.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye genelinde 11 ilde nüfus yoğunluğu azaldı. Bu iller arasında 10 yıl içerisinde nüfus yoğunluğu eksi yönde yüzde 0.7 değişen Çorum da yer aldı.

Çorum, 2015-2024 arasında nüfus yoğunluğunun en fazla azaldığı 11 il arasında yer alırken, en büyük yoğunluk kaybı yüzde 8,7 ile Ağrı’da, ikinci sırada ise yüzde 8 kayıp ile Ardahan, yüzde 7 kayıp ile Kars izledi.

En yüksek nüfus yoğunluk kaybı yaşayan diğer iller ise şunlar: Gümüşhane, Muş, Malatya, Erzurum, Zonguldak ve Yozgat

HIZLI TREN VE SAVUNMA SANAYİ YATIRIMLARIYLA GÖÇ ALAN İL OLABİLİRİZ

Sanayi ve tarım kenti Çorum, havaalanı ve hızlı tren gibi yatırımların olmamasından dolayı 10 yılda kan kaybetti ama hızlı tren çalışmalarının başlaması ve son yıllarda Sungurlu'daki ciddi savunma sanayi yatırımları ve şimdi de 2.OSB'ye yapılacak yeni sanayi hamleleri ile Anadolu'nun parlayan yıldızlarından biri olması bekleniyor.

Son yıllarda ihracatta Cumhuriyet tarihi rekorunu kıran ve Türkiye'de ekonomisi en iyi 10 il arasında gösterilen Çorum'da 10 yılda yaşanan nüfus kaybının, önümüzdeki yıllarda tersine dönmesi için yatırım hamlesi çalışmaları devam ediyor.

Özellikle 2029 yılına yetiştirilmesi planlanan Delice-Çorum hızlı tren projesi ve ardından Çorum-Samsun hızlı tren projesinin başlamasıyla birlikte Çorum'un göç veren değil, göç alan iller arasında ön sıralarda olması öngörülüyor.