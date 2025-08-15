Arca Çorum FK’nın yarın akşam Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçı İstanbul Bölgesi hakemi Fevzi Erdem Akbaş yönetecek. Bu sezon A klasmana yükselen Akbaş 1. ligde ilk düdüğünü bu maçta çalacak.

İstanbul Şişli doğumlu 39 yaşındaki Akbaş bundan önce Çorum FK’nın bir maçında düdük çaldı. Çorum FK’nın mücadele ettiği 17-18 sezonunda evinde Aydınspor ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçı yönetti. Bu maçta şu anda kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın futbolcu olarak forma giydi. Adana Demirspor’un ise ilk kez bir maçını yönetecek.

Fevzi Erdem Akbaş bugüne kadar profesyonel liglerde 3. ligde 42, 2. ligde ise 52 laçta düdük çaldı. 1. ligde ise ilk kez yarınki maçta görev yapacak.

Maçın yardımcı hakemleri Çanakkale’den Tuncay Ercan ve Eskişehir’den Ömer Yasin Gezer, Maçta dördüncü hakem olarak Bursa’dan Birkan Altındaş görev yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Samsun’dan Namık Karaman yapacak.