Antalya'da düzenlenecek olan 13. Yöresel Ürünler Fuarı öncesi hazırlıklar sürüyor.

9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak olan 13. Yöresel Ürünler Fuarına (YÖREX) Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Yöresel Ürünler Fuarında (YÖREX) Çorum'u en iyi şekilde tanıtmak üzere fuar sürecince yapılacak tanıtım çalışmaları, fuarda yer alacak yöresel ve coğrafi işaretli ürünler, katılım sağlayacak kurumlar, belediyeler, STK'lar ve firmalar hakkında bilgilendirmeler yapılarak görüş ve öneriler değerlendirildi.

Fuar ve festival gibi etkinliklerin tanıtım açısından önemli olduğunu vurgulayan Vali Zülkif Dağlı, YÖREX Fuarı'na Çorum'daki ilgili tüm paydaşların destekleri ile katılım sağlayarak kentin tanıtımına katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda güzel bir sinerji oluştuğunu, ilin tanıtımına katkı sağlamak için ekip ruhu içerisinde güzel fikirler ortaya çıktığını belirten Vali Dağlı, Valilik koordinasyonunda belediyeler, kurumlar ve STK'larla ile iletişim ve iş birliği içerisinde gerekli tüm hazırlıkların yapılarak YÖREX Fuarı'nda Çorum'u ulusal düzeyde en iyi şekilde tanıtacaklarını ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Muhammed Gürbüz, Cengiz Nayman, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.