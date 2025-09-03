Çorum 'un İskilip ilçesinde üretilen baklavaya coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede dini bayramlarda ve özel günlerde evlerde kadınlar tarafından yufka açılarak ve ticari olmayan şekilde yapılan baklava için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldığı belirtildi.

Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından TÜRKPATENT tarafından İskilip baklavasına coğrafi işaret tescil belgesi verildiği bildirildi.

İskilip baklavasının gül, döşeme, şıkırdım, gazete ve bülbül yuvası şeklinde 5 çeşidinin olduğu aktarılan açıklamada, "İskilip baklavası, buğday unu, ayçiçeği yağı, üzüm sirkesi, yumurta ve tuzla hazırlanan hamurun nişasta kullanılarak ince yufkalar halinde açılması, yufkaların arasına ceviz içi eklenmesi, çeşidine uygun olarak şekillendirilmesi, üzerine eritilmiş tereyağı gezdirilerek pişirilmesi ve ardından şerbet eklenmesiyle üretilen baklavadır." bilgisi paylaşıldı.

İskilip Belediyesinin daha önce İskilip dolması, İskilip turşusu, İskilip ramazan keşkeği, İskilip çileği, İskilip tokmaklı kağnı, İskilip sirke salatası ve İskilip yırtma yemeği için coğrafi işaret belgesi aldığı hatırlatılan açıklamada, İskilip baklavasıyla ilçedeki coğrafi işaretli ürün sayısının 8'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her biri ilçemizin eşsiz kültürünü ve damak tadını yansıtan bu ürünlerle hem yerel değerlerimizi geleceğe taşıyor hem de bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Coğrafi işaret, yalnızca bir ürünün değil, bir geleneğin, emeğin ve köklü bir mirasın korunması anlamına geliyor. İskilip, bu konuda kararlı adımlarla ilerleyerek Çorum 'un gururu olmaya devam ediyor."