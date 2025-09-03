Çorum 'un İskilip ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde yapılan denetimlerde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılı öncesi Zabıta Müdürlüğünce ilçedeki 36 market ve bakkal denetlendi.

Denetimlerde gıda ürünlerinin son kullanma tarihi, saklama koşulları ve satış noktalarının hijyen kriterlerine uyup uymadığı incelendi.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş cips, meyve suyu ve atıştırmalıklara el konulurken, işletmeler hakkında da tutanak tutuldu.

İlçede halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği vurgulandı.