Çorum Belediyesi, yayınladığı ilanla çok sayıda personel alacağını duyurdu.

Çorum Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere 142 beden işçisi, 10 otobüs kaptanı, 48 arazöz şoförü alınacak.

Başvurular bugün başladı, 6 Nisan'da sona erecek.

Başvurular Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezine şahsen yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Çorum Belediyesi işçi alımına başvuru için adaylardan genel olarak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

En az İlkokul mezunu olmak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorıunu olmamak,

Emekliliğe hak kazanmamış olmak,

Çorum'da İkamet ediyor olmak,

Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Erkek Olmak,

şartları aranacak.



Yaş Şartı nedir?

Yaş Şartı Olarak işçi alımı için 55 yaşndandan ve Şodör Alımı için 60 yaşındam büyük olmamak gerekiyor.



Şoför Alımı Özel Şartları:

Ayrıca Şoför alımı için adaylardan, C Sınıfı Ehliyete ( eski ehliytlerde E sınıfı veya D Sınıfı ) sahip olmak, SRC4 belgesine sahip olmak,Psikoteknik belgesine sahip olmak gerekmektedir.



Başvuru Yapacaklar DİKKAT!

Başvuru yapmak isteyen adaylar bir an önce başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir.

Başvurular 3 Nisan 2024 tarihi ile başlamış olup en geç 6 Nisan 2024 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekiyor.

Başvuru yapacak olan adaylar, şahsen Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezine ( Valilik Karşısı - Kardeş Meydanı ) yapılacak. Bunun dışında yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.