Çorum Belediyesi Müzik Akademisi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gençlik Korosu, hazırladığı özel konserle Çorum halkının karşısına çıkıyor.

Şehrin genç yeteneklerinden oluşan koro, uzun süredir üzerinde çalıştığı geniş repertuvarını ilk kez dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Konser, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek. Gençlik Korosu’nun yeteneklerini sergileyeceği özel konserde, farklı müzik türlerinden seçilmiş birbirinden güzel eserler yer alacak.

Çorum Belediyesi, tüm vatandaşları müzikle bezenmiş bu özel gecede şehrin genç yeteneklerine destek olmak üzere konsere davet etti.