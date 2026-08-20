Çorum'da rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaç yola devrildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, park halindeki bir araç hasar gördü.

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Olay, Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak’ta meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, kentte etkili olan rüzgarın şiddetine dayanamayan bir ağaç yola devrildi. Ağacın devrildiği alanda vatandaşların bulunmaması ihtimal faciayı önledi.

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Devrilmenin etkisiyle savrulan ağacın dalları ise Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesinin bahçesinde park halinde bulunan bir ağaca zarar verdi.

Olayın ardından sokağa gelen Çorum Belediyesi ekipleri, ağacı keserek yoldan kaldırdı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı