Artık Süper Lig takımının bir gazetecisi olarak gururla yazıyorum. Yıllardır takip ettiğimiz şehrin marka takımının Süper Lig’de oynaması tüm Çorumlular adına büyük bir onur ve gurur. Bunda baştan sona kadar emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Tabii ki olayın sonunda finali yapan Savaş Balçık, Çorum adına tarihi bir başarıya imza attı.

Fikstür çekildiğinde eyvah dedik, iki büyükle ilk iki deplasman maçına çıkmak kötü başladığın zaman toparlanamama endişeleri altında çıktığımız Galatasaray deplasmanından alnımızın akıyla çıktı. Alınan bir puan mı, kaçan iki puan mı sorusunun cevabını sormaya gerek yok. Ama böyle bir atmosferden puanla çıkmak altın değerindeydi.

Ancak bu maçtan almamız gereken çok dersler de olduğuna inanıyorum. Kaleci Marcus 11 kurtarışla maçın adamı oluyorsa burada sorgulamamız gereken bir durum var. Eminim ki Uğur Hocam ve ekibi bunun analizini derinlemesine yapıyordur.

Beni asıl endişelendiren bu maçın ardından camiada oluşan havanın takıma yansıması. Evet, çok iyi iş çıkardık ancak henüz ligin ilk maçı ve bizim önümüzde çok daha zorlu geçecek 33 maç daha var.

Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Oynadığımız ligin ne kadar zorlu olduğunu, atılan bir golün bile ne kadar değerli olduğunu geçtiğimiz yıllarda gördük. O yüzden Galatasaray maçından gereken dersleri çıkartıp Kasımpaşa maçına odaklanmalıyız takım olarak.

Ders çıkarmak derken taraftarlarımızın da artık Süper Lig’de olduğumuzu hatırlaması gerekiyor. Her maçtan ceza kuruluna gitme alışkanlığından vazgeçmemiz gerekiyor. Dört harfli bir tezahürat yaparak hem kendinizi hem kulübün canını yakınca elimize ne geçiyor? Süper Lig tarihindeki ilk maçımızı taraftar desteğinden yoksun olarak oynamak zorunda kalan takım bizim. Gerçekten ciddi anlamda dersler çıkarmamız ve bu konuda tribün liderlerinin çok daha duyarlı ve bilinçli olmaları gerekiyor.

Transferde son bir haftadaki takviyeler takımı yukarı çekti ve sonucunu da ilk maçta aldık. Bundan daha fazlasını alacağımıza inanıyorum. Dokuz oyuncusu yeni bir takımın hem de bir haftalık çalışma sonunda ortaya koyduğu performans, gelecek adına tabii ki umut verici.

Ancak uzun lig maratonunda kanat transferinin gerekli olduğunu ilk maçta gördük. Performansı yukarı çıkacak isimler olacaktır ancak dikine giden ve özgüveni yüksek bir kanat transferi gerekiyor. Eminim ki bizim gördüğümüzü teknik heyet ve transfer komitesi de görüyordur ve gerekeni yapacaktır.

Maalesef Süper Lig’de evimizdeki ilk maçı seyircisiz oynayacağız. Bu bizim için büyük bir dezavantaj. Ancak ilk maçta futbolcu kardeşlerimizin ortaya koyduğu inancı ve mücadeleyi Kasımpaşa maçında da ortaya koyarsa evimizde üç puanla başlamak hem takımın moral motivasyonu hem de rakiplerin bakış açısı adına son derece önemli.

Kasımpaşa bu sezon gençlere ağırlık vererek koşan ve mücadele veren bir kadro kurdu. Trabzonspor maçında da bunu açıkça gösterdiler. Yani çok zor bir maç olacak. İnşallah Süper Lig’e evimizde galibiyet ile başlarız.

TELEFONDAKİ ÖZÜR’LERİN AÇIKLAMADA Ö’SÜ BİLE YOK

Önceki gün basın toplantısı için gittiğimiz Çorum FK tesislerinde yeni uygulamalar karşısında basın mensupları olarak katılmadık ve geri geldik. Tesisten ayrıldığımız andan itibaren kulüp idaresi ve yöneticilerden çok sayıda özür telefonu aldık ve yanlış anlaşılma olduğunu belirterek düzeltileceğini söylediler.

Ben de hepsine sorun olmadığını, her zaman amaçlarının üzüm yemek olduğunu belirterek sorunun çözülebileceğini söyledik. Bizim Çorum FK’ya küsmek gibi bir derdimiz, niyetimiz yok. Yıllardır küçükten büyüttüğümüz bu çocuğumuzun Süper Lig’de yanında tabii ki olacağız. Ancak Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan ilginç uygulamalara bir tepki gösterdik sadece.

Uzunca yapılan açıklamada ısrarla saat vurgusu yapılıyor. Bu konuya açıklık getirmek isterim. Erken gidenlerden birisi de bizlerdik. Orada oturduk bekliyoruz. Güvenlik görevlisi elinde “MİSAFİR” kartları ile geldi ve “Bu kartla gireceksiniz, birer kimlik vereceksiniz.” sözü benim için sözün bittiği yerdi. Ben orada misafir olarak değil, basın mensubu olarak bulunuyorum ve benden kimliği maçlarda istemiyorlar, ne hakla kimlik alacaksın?

Bu uygulamayı çıkartan arkadaşı öğrendim. Bire bir geldiğimizde konuyu onunla da görüşeceğim. Dediğim gibi amacımız kesinlikle üzüm yemek. Biz bu kulübün misafiri değiliz, demirbaşıyız. Bu kulüpten yüzlerce yönetici geçti ama biz hâlâ buradayız çünkü biz kalıcıyız (ölene kadar).