2025-2026 eğitim-öğretim yılının sömestr tatilinde çocukların eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Çorum Belediyesi ilk etkinlikte sinema gösterimi sunarken çocuklar filme yoğun ilgi gösterdi.

Sömestr tatilinde çocukların okul stresinden uzak, keyifli ve eğlenceli zaman geçirmesi adına dolu dolu etkinlikler düzenleyen Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlediği sinema etkinliğiyle çocukların yüzünü güldürdü. Saat 14.00’te başlayan etkinliğe çocuklar kadar velilerde ilgi gösterdi.

Yüzlerce çocuğun bir arada film izlediği sinema etkinliğinde çocuklara mısır ikramında bulunuldu.

Sömestr etkinlikleri 22 Ocak Perşembe günü Buhara Kültür Merkezi’nde buz pateni ve bowling etkinliği ile devam edecek.