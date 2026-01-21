İzmir Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi” isimli oyun, bu hafta sonu Devlet Tiyatro Salonu’nda perde açacak. Cengiz Toraman, yazıp yönettiği oyunda başrolü de kendisi canlandırıyor.

Oyunda, Osmanlı İmparatorluğu’nun son demlerinde Girit’teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a uzanan yolculuğu ve yaşamlarına dahil olan birçok kişinin kimi zaman gülünç, kimi zaman hnüzünlü hikayeleri anlatılıyor.

“Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi”, 23 Ocak Cuma günü saat 20.00’de, 24 Ocak Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.00’de Çorumlu tiyatroseverlerle buluşacak.