Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Belediyespor güreşçileri Hamamözü güreşlerinde altı madalya kazandılar.

Pazar günü yapılan 19. Geleneksel Hamamözü Belediyesi Hamit Kaplan-Adil Candemir-İsmail Topçam Karakucak güreşlerinde Çorum Belediyespor’dan Yıldızlar 80 kiloda Gökhan Yıldırıl ve Büyükler 80 kiloda Mertcan Damatoğlu birincilik kürsüsüne çıkmayı başardılar.

Yıldızlar 80 kiloda Seyit Ömer Boyraz, Büyükler 80 kiloda Mutlu Can ve Miniklerde Emirhan Karabıyık ve Eymen Ege Yalçın üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Çorum Belediyesi spor Güreş Antrenörü Bülent Tuzcu minderin yanı sıra karakucak güreşlerinde de sporcuların tecrübe kazandığını belirterek hedeflerinin milli takıma sporcu göndermek olduğunu söyledi.