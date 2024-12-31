Zonguldak’da düzenlenen 8. Uluslararası Geleneksel Madenci Kupası Judo turnuvasında Çorum Belediyespor sporcuları üç birincilik bir ikincilik ve üç üçüncülük ile takım halinde ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

27-29 Aralık tarihleri arasında 8. Uluslararası Geleneksel Madenci Kupası Judo Turnuvasında Türkiye’nin değişik illeri ile birlikte Bulgaristan, Kazakistan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Romanya ve Ukrayna’dan yaklaşık 1000’in üzerinde sporcu mücadele etti.

Çorum Belediyespor kulübü sporcularından yıldızlar kategorisinde 44 kiloda Aysunaz Çağıl, 50 kiloda Umut Kabak ile büyükler 81 kiloda İbrahim Melih Şahin tüm rakiplerini yenerek sıkletinde birinci olarak altın madalya kazandılar.

Yıldızlarda +70 kiloda Şuğra Şükriye Özdemir büyükler 81 kiloda Fatih Tanur Coşgun ve +100 kiloda Ayberk KenanTopcu final maçında kaybederek ikinci oldular ve gümüş madalyanın sahibi oldular. Büyükler 57 kiloda Nazlı Hilal Coşkun ise sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Yapılan zorlu müsabakalar sonunda Çorum Belediyespor takımı büyükler kategorisinde takım sıralamasında üçüncülük kupasının sahibi oldu.