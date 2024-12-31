Erkekler Voleybol 2. liginde Sungurlu Belediyespor ligdeki 15. maçında 14. galibiyetini alarak yoluna devam etti. Grupta TVF Spor Lisesi ise 15. maçından da galibiyet ile ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Sungurlu Belediyespor evinde konuk ettiği Ankara Barosu önünde zorlanmadan 3-0 galip gelmeyi başardı. Spor Lisesi’de evinde 1921 Orduspor önünde rahat kazandı. Grupta 15. maçlar sonundaTVF Spor Lisesi liderliğini sürdürürken Sungurlu Belediyespor ise 15. maçında 14. galibiyetini alarak play-off potasındaki yerini iyice sağlama aldı.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir hedeflerine emin adımlarla gittiklerini belirterek bu maçları zorlu play-off maçları öncesinde iyi bir prova olarak gördüklerini söyledi. Maçlarda kadrolarındaki tüm futbolculara forma vermeye çalıştıklarını belirten Özdemir ‘Ligin sonuna geliyoruz ve ilk hedefimiz olan play-off’a ulaştık. Şimdiki hedefimiz ise gruptan lider olarak çıkmak. bunun içinde TVF Spor Lisesi ile evimizde oynayacağımız maçı kazanarak zorlu play-offlar öncesinde çok daha iyi duruma gelmek istiyoruz’ dedi.

Sungurlu Belediyespor ligde bu hafta sonu Tusaşspor maçı oynanmayacağı için boş geçecek.