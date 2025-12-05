İlimiz Voleybol Klasman hakemlerine Kadınlar 2. lig maçlarında görev. Can Acar Sivas’ta baş hakem olarak Hasan Olgun ise Ordu’da yardımcı hakem olarak düdük çalacaklar.

Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Kadınlar 2. Lig 15 grupta lider Viranşehir Belediyespor’un yedinci sırada bulunan Sivas Toprak Gayrimenkul Pars Akademi ile deplasmanda oynayacağı maçı ilimiz klasman hakemi Can Acar yönetecek. Sivas 4 Eylül Spor Salonunda pazar günü saat 14’de başlayacak maçta Acar’ın yardımcılığını Sivas’tan Mehmet Meşkul yapacak. Maçın gözlemcisi de Sivas’tan Akıner Haspolat.

Kadınlar 2. Lig 14. grupta 52 Çamlıkspor ile Semt Asansör Bordo Mavi61 takımları arasındaki maçı Tokat bölgesi hakemi Sefa Tarun yönetecek. Maçta yardımcı hakem olarak ilimizden Burak Karaca görev yapacak. Maçın gözlemcisi ise Ordu’dan Şaban Durdu.