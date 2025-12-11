Gaziantep Şahinbey Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında Çorum Belediyespor güreşcileri bir gümüş bir bronz madalya kazandılar.

97 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyespor kulübünden Mustafa Sessiz eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulübünden Emirhan Kılıç ile altın madalya için mindere çıktı. Zorlu maçta rakibine yenilen Mustafa Sessiz ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bu sıklette Kocaeli Büyükşehir Belediyespor adına güreşen Çorumlu güreşci Rıfat Eren Gıdak ise üçüncü olarak bronz madalya aldı,

125 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor’un güreşcisi Bekir Eryücel ise bronz madalya kazandı. Bu sıklette milli takımın şampiyon ismi Feyzullah Aktürk’e yenilerek repesaj maçı kazanmaya hak kazanan Bekir Eryücel üçüncü olarak brons madalyanın sahibi oldu.

Çorum’a Kırkpınar’da ve bir çok Karakucak güreşinde madalya kazandıran Bekir Eryücel minderde de Çorum Belediyespor’u ligde tutan isim olduğu öğrenildi.

Eryücel başa baş giden müsabakalarda Çorum Belediyespor’un son maçında mindere çıkarak aldığı puanlarla takımına kazandırdığı puanlarla ligde kalmasını sağlayan isim oldu.