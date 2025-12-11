Okullararası Yıldızlar ve Gençler Kros İl birinciliğinde Çorum’u temsil edecek okullar ve sporcular belli oldu.

İtfaiye Koşu Pistinde yapılan il birinciliğinde yedi okuldan 60 öğrenci yarıştı.

Yapılan yarışlar sonunda Genç Erkeklerde Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken, Spor Lisesi ikinci oldu.

Genç kızlarda ise Spor Lisesi birincilik kürsüsüne çıkarken, Bahçelievler Anadolu Lisesi ise ikinci sırada yer aldı. Yıldız erkeklerde Şehit Murat Alıcı Ortaokulu, yıldız kızlarda ise Dr.Devlet Bahçeli Ortaokulu rakipsiz olarak birinciliği kazandı.

Ferdi yarışlar sonunda ise dereceye giren sporcular ve okulları şöyle oldu: Genç erkekler A kategorisi 5000 metre: 1.Aykut Köstek (Şehit Mustafa Solak AİHL), 2.Elvan Koyuncu (Şehit Mustafa Solak AİHL). Genç erkekler B kategorisi 3000 metre: 1.Arda Baltacı (Cumhuriyet Anadolu Lisesi), 2. Bekir Baran Tuğra Güneş (Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi).

Genç kızlar A kategorisi 3000 metre: 1.Ebrar Yağmur Erişen (Spor Lisesi), 2.Beyza Çengel (Spor Lisesi), 3.Selfiraz Defne Kaplan (Bahçelievler Anadolu Lisesi) .Genç kızlar B kategorisi 2000 metre: 1.Büşra Cıbır (Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi), 2.Nilsu Şahin (Bahçelievler MTAL).

Yıldız kızlar 2000 metre: 1.Eylül Kazancı (Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu), 2.Melisa Eker (Dr.Devlet Bahçeli Ortaokulu), 3.Esma Karabulut (Cumhuriyet Ortaokulu).

Yıldız erkekler 3000 metre: 1.Hıdır Ayberk İbiş (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 2.Emir Efe Yanar (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu) 3.Çınar Kurt (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu). Yarışlar sonunda dereceye giren öğrencilere madalya, okullara ise kupaları verildi.