Zonguldak'ta düzenlenen Okullararası Genç Erkekler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Çorum Belediyespor'un iki sporcusu kategorilerinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Zonguldak'ta yapıldı.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü'nün lisanslı sporcularından İstanbul Özel Birikim Anadolu Lisesi öğrencilerinden Berk Öztoprak ve Muhammet Ali Atakul kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha eklediler.