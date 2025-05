Arca Çorum FK Tesislerden Sorumlu üyesi Hikmet Burhan Kaya Çorum’un tarihi bir ilke imza atacağını ve Karadeniz’de ilk kez Uluslararası bir özelliğe sahip ve milli branş olan atlı dayanıklılık müsabakalarına ev sahipliği yapacağını söyledi.

Kaya dün düzenlenen basın toplantısında pazar günü başlayacak ve bir hafta sonu sürecek Atçılık Festivali hakkında bilgiler verdi. Karadeniz tarihinde ilk kez, uluslararası resmiyete sahip ve millî bir branş olan atlı dayanıklılık (Endurance) müsabakaları Çorum’da düzenleneceği belirten Kaya, Bu prestijli organizasyona, Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bulgaristan, Afganistan, Kazakistan, Macaristan, İngiltere ve Pakistan olmak üzere toplam 10 farklı ülkeden sporcular ve üst düzey hakemler katılım sağlayacak.

Uluslararası biniciler, Balkan Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası gibi önemli organizasyonlara katılım hakkı kazanmak için gerekli etapları tamamlamak adına kendi atlarıyla büyük bir rekabetin içine girecekler.

Çorum’un tesis altyapısı, teknik yeterliliği ve organizasyon kapasitesi sayesinde çok yüksek sayıda katılımcı ağırlanacak.

Uluslararası yarışmalara katılmaya hak kazanmış 35 at ile birlikte, Türkiye’den gelecek 45 at pazar günü yapılacak yarışlarda mücadele edecek. Böylece toplamda 80 at, Çorum’da bu dev spor etkinliğine katılmış olacak.

Havaalanı olarak bilinen ve çöp dökülen alanın incelemesi sonunda burasının binicilik için son derece uygun olduğunu tesbit ettik ve geçtiğimiz yıl burda bir yarış düzenledik. Gelenler çok memmun kaldı. Bu yarışma ile tanıtım adına çok önemli bir adım daha atacağız. Sayın valimiz bu alanı binicilik yarış alanı olarak işaretleyecek.

Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI), Türkiye Binicilik Federasyonu, Çorum Atlı Spor Kulübü ve Çorum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen bu müsabakalar, yalnızca Karadeniz ve Anadolu tarihi açısından değil, Türkiye spor tarihi açısından da birçok açıdan bir ilk olma niteliği taşıyor. Bu yarışlarda Uluslakarası binicilik tesisisin VAR sistemi olan uygulama Dubai’den özel olarak gelecek ve bu yarışmada teknik ekip görev alacak. Bu ekip geçtiğimiz yıllarda Hollanda’da görev yaptıkları yarış alanını alarak oraya yeni modern bir tesis kurdular.

Bu anlamda Binicilik branşında yapılan yarışmalar gerek o ilin gerekse ülkenin tanıtımı ve yeni yatırımcıları çekmek adına son derece önemli. Bizde bu doğrultuda Çorum’un tanıtımı ve yeni yatırımcıları çekmek adına bu ve benzeri organizasyonların son derece önemli olduğuna inanıyoruz.

Bu tesisin yanına kurutalacak alt yapı tesisi ile birlikte burası bir spor köyü olarak Çorum’a hizmet verecek. Biz binicilik ve futbolun yanında cimnastik branşınında eklenmesi ile burayı bir spor köyü haline getirmeyi amaçlıyoruz. Çorum FK’nın geleceğini garanti almak adına alt yapı tesisinin ne kadar önemli olduğunu artak anlatmaya gerek yok. Üreten bir kulüp olmak istiyoruz bunun yoluda alt yapı tesisinden geçiyor.

Çorum FK binicilik tesisi ve alt yapı tesisi ile Türkiye’de örnek gösterilen ve tek il olma özelliğine kavuşacak. Bu doğrultudaki çalışmalarımız devam ediyor. İnanıyorumki en kısa sürede çalışmalarımız başarı ile sonuçlanır ve istediğimiz hedeflere ulaşırız’ dedi.

Hikmet Burhan Kaya, bir hafta sürecek festival programlarına tüm Çorumlu At severleri özellikle çocukları ile bereber gelerek katılmalarını ve onlara at sevgisi ile tanıştırmalarını istedi.