Türkiye Finallerinde mücadele edecek iki temsilcimizin sporcularına ikişer maç ceza verildi.

U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Arca Çorum FK’nın Sebat Gençlikspor ile oynadığı play-off maçının ilk dakikalarında kırmız kart gören Laye Diedhien’e Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından iki maç ceza verildi. Diedhien önümüzdeki hafta İzmir’de oynanacak Türkiye finallerinde grupta ilk iki maçında forma giyemeyecek.

Aynı maçın devre arasında hakem tarafından kırmızı kart gösterdiği Teknik Direktör Selahattin Karaca’dan ise savunma istendi ve cezası daha sonra açıklanacak.

U 18 Liginde Çorum şampiyonu olduktan sonra önce Merzifon 1. etabında ardından da Sivas’ta yapılan yarı final grubunda birinci olarak Türkiye Finallerine gitme hakkı kazanan Mimar Sinanspor’dan Yusuf Can Çöp final maçında kırmızı kart görmüştü.

Tecrübeli futbolcu bu kırmızı karttan dolayı iki maç ceza aldı ve önümüzdemi hafta İzmir’de yapılacak Türkiye yarı final maçında forma giyemeyecek.