FATİH BATTAR

Türkiye tarihi bir seçim sürecini daha geride bıraktı. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 barajını geçememesiyle bugün yeniden sandık başına gidildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, saat 17.00'de sona erdi. Sandıkların tamamı neredeyse açıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçmenden büyük bir destek alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %52.07 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise %47.93 oy aldı.

Çorum'da ise 1698 sandıkta 398 bin seçmen Cumhurbaşkanı seçiminde oy verdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan 225 bin 725 oy ile Çorum'da yüzde 64.79 oy alırken, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 122 bin 694 oy ile yüzde 35.21 oy aldı.

14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan 218 bin 807 oy, Kemal Kılıçdaroğlu ise 117 bin 373 oy almıştı. İkinci tur da her iki aday da oyunu yükseltti.

İlçelerde de oy sayımı tamamlandı. Çorum merkez ve 14 ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi önde bitirdi.

İşte ilçelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları:

Sungurlu: Recep Tayyip Erdoğan 23365 oy(%73.09), Kemal Kılıçdaroğlu 8602 oy(%26.09)

Osmancık: Recep Tayyip Erdoğan 20743 oy(%70.93), 8500 oy Kemal Kılıçdaroğlu(%29.06)

İskilip: Recep Tayyip Erdoğan 16306 oy(%80.02), Kemal Kılıçdaroğlu 4071 oy(%19.97)

Alaca: Recep Tayyip Erdoğan 14157 oy (%70.56), Kemal Kılıçdaroğlu 5904 oy(%29.43)

Bayat: Recep Tayyip Erdoğan 8048 oy(%80.35), Kemal Kılıçdaroğlu 1967 oy(%19.64)

Boğazkale: Recep Tayyip Erdoğan 2160 oy(%81.05), Kemal Kılıçdaroğlu 490 oy(%18.49)

Dodurga: Recep Tayyip Erdoğan 2376(%60.19), Kemal Kılıçdaroğlu 1571 oy(%39.80)

Kargı: Recep Tayyip Erdoğan 8463 oy (%74.06), Kemal Kılıçdaroğlu 2963 oy(%25.93)

Laçin: Recep Tayyip Erdoğan 2243 oy(%72.77), Kemal Kılıçdaroğlu 839 oy(%27.22)

Mecitözü: Recep Tayyip Erdoğan 6176 oy(%57.87), Kemal Kılıçdaroğlu 4505 oy (%42.18)

Oğuzlar: Recep Tayyip Erdoğan 2656 oy(%70.68), Kemal Kılıçdaroğlu 1102 oy(%29.32)

Ortaköy: Recep Tayyip Erdoğan 2617 oy(%57.76), Kemal Kılıçdaroğlu 1914 oy(%42.24)

Uğurludağ: Recep Tayyip Erdoğan 3668 oy(%82.97), Kemal Kılıçdaroğlu 753 oy(%17.03)