Çorum Çocuk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan, kendi yazdığı çok sayıda oyunla dikkat çekti.

Çorum merkezde, ilçelerde ve çevre illerde çok sayıda oyunu sahneleyen Caner Ergan ve ekibi, çocukların ve sanatseverlerin ilgisini çekti.

Çok sayıda çocuk oyunu yazan Caner Ergan, özellikle “Yaramaz Tavşan Avcıya Karşı” adlı oyununu Çorum’da 1 yılda 30’un üzerinde gösterim yaptı.

Turne olarak düzenlenen yerlerde de yoğun ilgiyle karşılanan oyun, sahnelendiği okullarda idareci, öğretmen ve öğrenciler için hem eğitici, hem de öğretici bir nitelik taşıyor.

15-25 Mayıs tarihleri arasında Yeşilay adına bağımlılıkla mücadele konusunu içeren “Şirinler” adlı oyunu 5 günde 3 bin kişiye ulaştıran Caner Ergan ve ekibi, Yeşilay adına büyük bir farkındalığa imza attı.

Caner Ergan, yaptığı açıklamada, “Çocuk oyununda dikkat ettiğimiz en önemli şey; sanat, estetik ve eğitim. Bu 3 unsur olmadan çocuk tiyatrosu olmaz. Bu 3 unsurun da orantılı bir şekilde olmasına ve izleyici çocukların dikkatini dağıtmadan, oyuna odaklanmasını sağlayarak istenen mesajı karşı tarafa ulaştırmaya dikkat ediyoruz” dedi.

Önümüzdeki günlerde yeni oyunlarla izleyici karşısına çıkacaklarını dile getiren Caner Ergan, “Hacivat-Karagöz”, “Şirinler Birlik Zamanı”, “Nasrettin Hoca Büyülü Fülüt”, “Mikrop Avcıları”, “Doya Doya Sağlık”, “Gökkuşağında Kendi Rengini Arayan Çocuk”, “Keloğlan”, “Çanakkale”, “Mucize Uğur Böceği Kara Kedi” ve “Pinokyo” adlı oyunları kendisi kaleme aldı.

Tiyatrocu Caner Ergan, özellikle “Yaramaz Tavşan Avcıya Karşı”, “Nasrettin Hoca Büyülü Fülüt”, “Mikrop Avcıları”, “Doya Doya Sağlık” adlı oyunlarının ise bilindik oyunların dışında özgün karakterlere sahip eserler olduğunu belirtti.

Ergan, oyunların çocuk hikaye ve boyama kitabı olarak da yakında çıkacağını dile getirdi.