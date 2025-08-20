Çorum Dağcılar Birliği üyeleri Ağrı Dağı tırmanışını başarı ile tamamladılar. Çorum Dağcılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kuzu ve sporcular Begüm Esma Şahin, Mehmet Bolat, Ömer Maz, Cevdet Dağ Türkiye’nin en yüksek dağı çatısı olarak adlandırılan Ağrı Dağı’nın zirvesine çıkarak Çorum Dağcılar Birliği bayrağını zirvede açtılar.

5137 metrelik rakımı ile Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın da en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yüksek irtifa ve hava şartları ile yazın dahi çok zorlu bir dağ olma özelliğini koruyor.

Ülkenin çeşitli illerinden ve yabancı ülkelerden çok sayıda sporcunun ilgi gösterdiği Ağrı Dağı tırmanışını Çorum’dan ilk defa çok sayıda sporcudan oluşan bir bir ekiple katılım olurken, dağcılar faaliyeti başarıyla tamamlamanın sevinç ve gururunu taşıdı.

Dağcılar Birliği Spor Kulübü, Çorum'da dağcılık sporuna değer katmaya devam edeceklerini bildirdi.