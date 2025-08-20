Çorum amatörünün en eski kulübü İskilipspor yeni sezon hazırlıklarına start verdi. Bu sezon Hakkan Anonim Şirketi sponsorluğunda amatör liglerde mücadele edecek olan İskilipspor U 16 takımı yeni sezon hazırlıklarına antrenör Galip Gül yönetiminde start verdi.

İlçe sahasında yeni sezonun ilk antrenmanına çıkan İskilipspor U16 takımı antrenör Galip Gül yönetiminde ilk çalışmasını yaptı. Galip Gül takım olarak yeni sezonun startını verdiklerini belirterek yeni sezonda da ilçelerini en güzel şekilde temsil etmek için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Gülip Gül kulüp sponsoru Hakkar AŞ’nin verdiği destek ile İskilip, Çorum ve Bölgenin en eski kulübü olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada liglerde olmaya devam edeceklerini söyledi.