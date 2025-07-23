Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, önümüzdeki hafta Pazartesi gününden itibaren Çorum'da termometreler 40 dereceyi görecek.

Afrika sıcakları yurt genelinde etkisini sürdürürken, Çorum'da da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bildirildi.

Sıcak havanın etkili olduğu kentte, Pazartesi gününden daha kavurucu sıcakların gelmesi bekleniyor.

Salı ve Çarşamba günü termometrelerin 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, sıcak havanın etkili olduğu bu günlerde özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamalarını öneriyor.

Vatandaşların sıcak havada fazla fiziksel aktivite gerektirecek işlerden kaçınması gerektiğini belirten uzmanlar, günlük 2-2,5 litre su tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.