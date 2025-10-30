Kadınlar Voleybol 2. liginde pazar günü oynanacak Çorum derbisini Samsun’dan Hüseyin Baş yönetecek.

Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 15’de Atatürk Spor Salonunda Çorum Arenaspor ile Osmancık Belediyespor arasındaki maçın baş hakemi Samsun’dan Hüseyin Baş.

Maçta yardımcı hakem olarak ise ilimizden Can Acar. Maçta gözlemci olarak ise ilimizden Turgut Yıldırım görev yapacak.

Kamber’e 1. ligde görev

İlimiz Klasman Hakemi Hüseyin Kamber’e Erkekler 1. lig maçında görev. Pazar günü Şiran Spor Salonunda Ünsal Group Şiran Akademi ile 1954 Adanaspor takımları arasında oynanacak maçı Trabzon’dan Ahmet Ali Uzun yönetecek yardımcılığını ise ilimiz klasman hakemi Hüseyi Kamber yapacak. Gözlemci ise Gümaşhane’den Atilla Ayvaz.