Çorum Gençlikspor Kulübü Judo kuşak sınavı yoğun katılımlı yapıldı.

Yeni sezon öncesinde gerçekleşen 2025 yılı kuşak sınanı Mahmut Atalay Judo Salonunda yapıldı.

Tamamı Çorum Gençlikspor kulübü sporcusu 75 sporcunun bir üst kuşağa yükselmek için mücadele ettiği kuşak sınavında komisyon Hüseyin Üstündağ, Hakan Taştan, Merve Kondakcı ve Zehra Damar’dan oluştu.

Sporcular kadar velilerinde büyük ilgi gösterdiği kuşak sınıavına katılan tüm sporcular bir üst kuşağa yükselmeye hak kazandılar.