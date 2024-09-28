Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı başkanlığında toplanan Edebi Kurul’un kararı doğrultusunda, Çorum Devlet Tiyatrosu’na Tuncer Cücenoğlu Sahnesi adı verildi.

Çorum Devlet Tiyatrosu'nun ismi artık “Tuncer Cücenoğlu Sahnesi” olacak. Kararın ardından Çorum Devlet Tiyatrosu’nun tabelası değiştirildi.

TUNCER CÜCENOĞLU KİMDİR?

Tuncer Cücenoğlu’nun eşi Aygül, oğlu Umut, kızı ise Gamze Cücenoğlu. 10 Nisan 1944 Çorum doğumlu olan Tuncer Cücenoğlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu. 18 Temmuz 2019 tarihinde, 75 yaşında hayata gözlerini yumarken geride tam 26 tiyatro oyunu bıraktı.

Türkiye’nin, oyunları en fazla yabancı dile çevrilen ve yurt dışında oynanan yazarı olarak, tiyatro tarihine adını yazdırdığı gibi Çorumlu hemşehrilerinin de gururu olan merhum Tuncer Cücenoğlu’nun adını memleketi Çorum’un Devlet Tiyatrosu Salonu’nda yaşatmak, hem Çorumluların, hem de tiyatro camiasının vefa borcuydu.