Türkiye genelinde yapılan bir araştırma, ülkedeki en uykucu şehirleri belirledi. Çorum yapılan araştırmada en uykucu 6.il seçildi.

İstatistiklere göre, Türkiye'nin en çok uyuyan şehirleri açıklandı ve en üst sıralarda hangi şehirlerin yer aldığı merak konusu oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, İstanbul listenin başında yer alıyor. 81 ilin değerlendirildiği araştırmaya göre, en çok uyuyan şehirlerin sıralaması şu şekilde:

Araştırma, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki uyku alışkanlıklarını ortaya koyarken, listede dikkat çeken diğer şehirler arasında Bayburt, Rize, Uşak, Çorum, Malatya ve Sakarya gibi yerler de bulunuyor.

EN UYKUCU ŞEHİRLER

1. İstanbul

2. Adana

3. Kayseri

4. Sakarya

5. Malatya

6. Çorum

7. Uşak

8. Rize

9. Bayburt