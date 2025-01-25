Ahlatcı Çorum FK’nın üç haftalık maç programı açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takım 16 günde dördü lig birisi kupa olmak üzere beş maça çıkacak. Bu maçların üçü depasmanda ikisi ise sahasında.

31 Ocak cuma akşamı sahasında ligin 22. hafta maçında Bandırmaspor ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlı takım 4 Şubat salı günü Başakşehir ile Türkiye Kupası grup ikinci maçında deplasmanda karşılaşacak.

Ligin 23,. haftasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçı 8 Şubat cumartesi günü saat 16’da Sakarya Atatürk Stad’ında oynayacak.

24. haftada sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Çorum FK bu maçı ise 11 Şubat salı günü saat 17’de karşılaşacak.

25. hafta maçında kırmızı siyahlı takımın Kocaelispor ile oynayacağı maç ise 15 Şubat cumartesi günü saat 19’da Kocaeli Stadyumunda karşılaşacak.